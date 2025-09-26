Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 26.09.2025 03:33

UEFA İsrail'i müsabakalardan men etmeye hazırlanıyor

Gazze’de süren soykırımın ardından, katil İsrail'e yönelik spor arenasında da yaptırım talebi yükseliyor. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İsrail'i müsabakalardan men etmeye hazırlandığı bildirildi. Kararın gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

UEFA İsrail'i müsabakalardan men etmeye hazırlanıyor

Bir yanda futbolun evrensel dili, diğer yanda Gazze’de çocukların çığlığı…

Dünyanın en güçlü spor kurumları şimdi tarihi bir kararın eşiğinde.

Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail'in Filistin'de işlediği soykırım nedeniyle futboldan men edilmesini talep etti. FIFA ve UEFA'ya gönderilen çağrıda, İsrail'in uluslararası turnuvalardan derhal uzaklaştırılması istendi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA içinde bu çağrının karşılık bulduğu belirtiliyor.

UEFA yönetimi, İsrail’in futbol maçlarına katılımasının askıya alınması yönünde oylama hazırlığında. Eğer karar çıkarsa, İsrail milli takımı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nden men edilecek.

İsrail'in maçları iptal olabilir

Kararın gelecek hafta açıklanması beklenirken yakında oynanması planlanan Norveç ve İtalya maçları da iptal olabilir.

Soykırımcı Netanyahu hükümeti UEFA nezdinde yoğun lobi faaliyeti yürütüyor. Ancak tepkiler Avrupa genelinde büyüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’in tüm uluslararası sporlardan men edilmesi çağrısında bulundu.

Norveç ise İsrail’e karşı oynayacağı maç iptal olmazsa, maçtan elde edilen tüm geliri Gazze’ye yardım olarak bağışlamayı planlıyor.

Yeşil sahalar artık sadece gol ve tezahürat seslerinin değil, adalet arayışının da yankılandığı alanlara dönüşüyor.

ETİKETLER
UEFA İsrail Doğal gaz Dünya Kupası İspanya Norveç
Sıradaki Haber
Trump TikTok kararnamesini imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:54
İspanya askeri gemisi Gazze için yola çıktı
02:48
Filenin Efeleri 2025 Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu
02:41
Kürşad Zorlu: Türkiye, Türk dünyası yüzyılı için bütün gayreti ortaya koyacak
02:17
Trump TikTok kararnamesini imzaladı
02:02
Litvanya'dan Baltık semalarını koruduğu için Türkiye'ye teşekkür
02:18
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ