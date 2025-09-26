UEFA İsrail'i müsabakalardan men etmeye hazırlanıyor

Bir yanda futbolun evrensel dili, diğer yanda Gazze’de çocukların çığlığı…

Dünyanın en güçlü spor kurumları şimdi tarihi bir kararın eşiğinde.

Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail'in Filistin'de işlediği soykırım nedeniyle futboldan men edilmesini talep etti. FIFA ve UEFA'ya gönderilen çağrıda, İsrail'in uluslararası turnuvalardan derhal uzaklaştırılması istendi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA içinde bu çağrının karşılık bulduğu belirtiliyor.

UEFA yönetimi, İsrail’in futbol maçlarına katılımasının askıya alınması yönünde oylama hazırlığında. Eğer karar çıkarsa, İsrail milli takımı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nden men edilecek.

İsrail'in maçları iptal olabilir

Kararın gelecek hafta açıklanması beklenirken yakında oynanması planlanan Norveç ve İtalya maçları da iptal olabilir.

Soykırımcı Netanyahu hükümeti UEFA nezdinde yoğun lobi faaliyeti yürütüyor. Ancak tepkiler Avrupa genelinde büyüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’in tüm uluslararası sporlardan men edilmesi çağrısında bulundu.

Norveç ise İsrail’e karşı oynayacağı maç iptal olmazsa, maçtan elde edilen tüm geliri Gazze’ye yardım olarak bağışlamayı planlıyor.

Yeşil sahalar artık sadece gol ve tezahürat seslerinin değil, adalet arayışının da yankılandığı alanlara dönüşüyor.