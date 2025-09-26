Açık 17.7ºC Ankara
AA 26.09.2025 00:09

Starbucks, bazı kahve dükkanlarını kapatacak ve çalışanlarını işten çıkaracak

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, yeniden yapılandırma planı kapsamında, Kuzey Amerika'daki bazı kahve dükkanlarını kapatacağını ve personel sayısını azaltacağını bildirdi.

Starbucks, bazı kahve dükkanlarını kapatacak ve çalışanlarını işten çıkaracak

Starbucks, söz konusu planına dair ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna bildirimde bulundu.

Bildirimde, şirketin yönetim kurulunun "Starbucks'a Dönüş" stratejisi kapsamındaki yeniden yapılandırma planını onayladığı ifade edildi.

Şirketin, bu stratejinin bir parçası olarak mevcut portföyünü incelediği belirtilen bildirimde, markayla uyumlu bir fiziksel ortam sunmayan ve uygun finansal performans göstermeyen kahve dükkanlarının kapatılacağı aktarıldı.

Bildirimde, şirketin kahve dükkanlarına ve müşterilere daha yakın yatırımlara öncelik verirken, destek organizasyonunu da yeniden yapılandıracağı kaydedildi.

Dükkan kapanışlarının çoğunun bu mali yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtilen bildirimde, "Şirket, dükkan kapanışları, destek organizasyonunun dönüşümü ve diğer yeniden yapılandırma faaliyetleriyle ilgili olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyetin ortaya çıkacağını tahmin ediyor ve bu maliyetin yüzde 90'ı Kuzey Amerika işine ait." ifadesi kullanıldı.

Bildirimde, toplam yeniden yapılandırma giderlerinin yaklaşık 150 milyon dolarının çalışanların ayrılma tazminatları, yaklaşık 400 milyon dolarının şirket tarafından işletilen mağaza varlıklarının elden çıkarılması ve değer kaybı, yaklaşık 450 milyon dolarının ise sözleşme süresi dolmadan mağaza kapanışları nedeniyle oluşacak maliyetleri içereceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yapılandırmadan 900 çalışan etkilenecek

Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, ortaklara konuya ilişkin yazdığı mektupta, Kuzey Amerika'daki şirket tarafından işletilen toplam dükkan sayısının 2025 mali yılında yaklaşık yüzde 1 azalacağını bildirdi.

Perakende harici personel sayısını ve giderleri daha da azaltacaklarını belirten Niccol, bunun yaklaşık 900 perakende harici pozisyonu ortadan kaldırmayı da içerdiğini ifade etti.

ABD
