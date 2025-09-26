Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2025 06:20

AB Gazze'de açlığın savaş silahı olarak kullanılmasının ahlaka aykırı olduğunu belirtti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'de dünyanın vicdanını sarsan insani felaketle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak ahlaka aykırıdır ve kelimelerle ifade edilemez." dedi.

AB Gazze'de açlığın savaş silahı olarak kullanılmasının ahlaka aykırı olduğunu belirtti

Costa, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dünyanın kurallara dayalı uluslararası düzenle, şiddet ve kargaşaya dayalı kaotik sistem arasında seçimle yüzleştiğini dile getirdi.

Şiddet ve kargaşaya dayalı kaotik sisteme örnek olarak Sudan, Gazze ve Ukrayna'daki duruma işaret eden Costa, "Gazze'de, hayal edilemez bir acı, açlık çeken çocuklar, parçalanmış aileler, dünyanın vicdanını sarsan bir insani felaketle karşı karşıyayız. Açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak ahlaka aykırıdır ve kelimelerle ifade edilemez." diye konuştu.

Costa, Filistinlilerin de İsrail halkı gibi "güvende ve varlığını sürdürebilen bir devlette" yaşama hakkı olduğunu vurgulayarak, "Müzakere yoluyla ulaşılan iki devletli çözüm, barışa giden tek yoldur. Her iki halk için güvenlik, her iki halk için haysiyet. Bizim aradığımız çözüm budur." dedi.

AB'nin tek başına Gazze'deki insani felaketi durduramayacağını belirten Costa, "Birlikte hareket etmeli ve tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını, derhal ateşkes ilan edilmesini, insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını, yasa dışı yerleşimlerin sona erdirilmesini ve iki devletli çözüme yönelik güvenilir bir taahhüdün yenilenmesini talep etmeliyiz." diye konuştu.

Ukrayna

Costa, Rusya'nın "BM Şartı'nı ihlal ederek Ukrayna'ya saldırdığını" vurgulayarak, "Bu saldırganlık sadece Ukrayna'yı tehdit etmekle kalmıyor, bu meclisteki her ülkeyi tehdit ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kabul edersek, hiçbir ülke güvende olmayacaktır." dedi.

AB'nin savaşı sona erdirmek için Rusya'ya baskıyı sürdüreceğini belirten Costa, müzakerelere devam edilmesi, ateşkes, adil ve kalıcı barış çağrısında bulundu.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Avrupa Birliği İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İspanya askeri gemisi Gazze için yola çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
Eski FBI Direktörü James Comey hakkında dava açıldı
06:40
Amazon, 2,5 milyar dolarlık tarihi bir tazminat ödeyecek
06:44
2026 Dünya Kupası’nın maskotları tanıtıldı
06:37
Avrupa Yayın Birliği, İsrail’in Eurovision'dan çıkarılmasını oylayacak
06:31
Akkuyu NGS'de ilk ünite devreye alınmaya hazırlanıyor
06:22
Kabine üyelerinden Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin paylaşım
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü yapıldı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
İzmir'de çöp dağları Karşıyaka'ya uzandı, sokaklarda fareler cirit attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ