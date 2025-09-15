Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un ikinci modeli T10F, bugün Türkiye'de satışa çıktı, 29 Eylül'de de Almanya'da satışa çıkacak.

Yeni model, ön satış öncesi deneyim merkezlerinde ziyarete açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Testlerini başarıyla tamamladı. Kendine has tasarımı ve geliştirilmiş özellikleriyle şimdiden ilgi odağı oldu. Yeni model geliştirilmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Artırılan menziline ek olarak teknolojik donanımda da iddialı.

Togg, geçtiğimiz günlerde EURO NCAP'te en yüksek puan olan 5 yıldızı almıştı. Güvenlik performansıyla göz dolduran Türkiye'nin ilk yerli araç markası Togg, küresel pazarda da büyük başarılar elde etmeye hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

T10F'nin özellikleri

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

[Fotoğraf: AA]

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

T10F'in fiyatları da belli oldu. İşte o liste: