Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TRK" uçağıyla saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti.

Erdoğan'ı, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etti.

Gündem İsrail'in Gazze katliamı

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze'yi kana buluyor. Bölge ülkeleri İsrail’in sınır tanımayan saldırılarından endişeli.

İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, bölge güvenliğini bir kez daha tehdit etti. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi üyesi ülke liderleri, 'Olağanüstü Zirve'de bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırısının hemen ardından Katar Emiri Al Sani ile görüştü.

"Yanınızdayız" dedi, saldırılara karşı atılacak ortak adımlar değerlendirildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’teki ilk saldırısının ardından üçüncü olağanüstü zirve gerçekleştiriliyor. Zirve, İsrail’in 9 Eylül’deki saldırısının ardından Katar’ın çağrısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye’nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirvede, son durum değerlendirilecek. İsrail’in katliamcı saldırılarına yönelik hangi adımların atılması gerektiği ele alınacak.