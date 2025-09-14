İletişim Başkanı Duran, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımını gönülden kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Takımımızın gösterdiği azim, inanç ve mücadele, milletçe hepimizin göğsünü kabarttı. Bu tarihi yolculukta bizlere yaşattığınız gurur, mutluluk ve coşku için teşekkürler 12 Dev Adam. Ay yıldızlı formayı sahada yürekle, kararlılıkla ve büyük bir onurla taşıdınız. 86 milyon olarak her daim yanınızdayız. Bu aziz bayrağı daha nice zaferlerle dalgalandıracağınıza inancımız tam."