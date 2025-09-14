Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'na tebrikler peş peşe geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olarak gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda aşkla ve gayretle verdikleri mücadele sonucu Avrupa ikincisi olan Türkiye Milli Basketbol Takımı'mızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ikincisi, gönüllerimizin şampiyonusunuz. Avrupa Şampiyonası'nda destan yazan 12 Dev Adam'ı, gösterdikleri büyük mücadele için tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya’ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."

"Bu aziz bayrağı daha nice zaferlerle dalgalandıracağınıza inancımız tam"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda,"Milli Takımımızın gösterdiği azim, inanç ve mücadele, milletçe hepimizin göğsünü kabarttı. Bu tarihi yolculukta bizlere yaşattığınız gurur, mutluluk ve coşku için teşekkürler 12 Dev Adam. Ay yıldızlı formayı sahada yürekle, kararlılıkla ve büyük bir onurla taşıdınız. 86 milyon olarak her daim yanınızdayız. Bu aziz bayrağı daha nice zaferlerle dalgalandıracağınıza inancımız tam" dedi.

"Ay yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiniz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı gönülden kutluyorum. Gösterdiğiniz azim ve kararlılık bizim için şampiyonluğa eşdeğer. Yüreğinizle ortaya koyduğunuz bu muhteşem mücadele ve bizlere yaşattığınız büyük gurur için teşekkür ederiz. Ay yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiniz. Gururumuzsunuz." paylaşımında bulundu.

"Yaşattığınız gurur için teşekkürler"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Son ana kadar mücadele eden, vazgeçmeyen 12 Dev Adam ile gurur duyuyoruz. FIBA Avrupa Şampiyonası finalinde Avrupa ikinciliğini elde ettik ama siz yüreklerimizi kazandınız. Yaşattığınız gurur için teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise NSosyal hesabından, "Çok iyi bir takım, çok iyi mücadele. Sizinle gurur duyuyoruz 12 Dev Adam. Her şey için teşekkürler." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Sizler kalbimizin şampiyonusunuz. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan 12 Dev Adam’ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Gönüllerimizin şampiyonu Avrupa ikincisi oldu. Azminizle, inancınızla, takım ruhunuzla hepimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Teşekkürler 12 Dev Adam. Bu gurur 85 milyonun kalbinde şampiyonluk değerinde. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandıran A Milli Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise tebrik mesajında, "Teşekkürler 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyayı ülkemize getiren 12 Dev Adam'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Şampiyonsunuz gönüllerimizde. Teşekkürler 12 Dev Adam. Başardıklarınızla, yaşattıklarınızla harikaydınız." paylaşımında bulundu.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve şampiyonluk için son ana kadar mücadele eden 12 Dev Adam'a ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyoruz. Aslanlar gibi mücadele verdiniz, gümüş madalyayı ülkemize getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teşekkürler 12 Dev Adam"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında "Azim ve inançla oynayarak Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Teşekkürler 12 Dev Adam." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oyuncuların çok yüksek bir mücadele azmi göstererek herkesi gururlandırdığını dile getirerek, "Skor ne olursa olsun, ay-yıldızlı formaya gösterdiğiniz sadakat ve sahaya koyduğunuz yürek, milletimizin gönlünde şampiyonluğun adıdır. Bu duruş, tüm gençlerimize ilham, gelecekteki zaferlerimizin de en büyük göstergesi olacak. Yolunuz açık olsun, Türkiye sizinle gurur duyuyor." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da oyunculara teşekkür ederek, "Finalde yüreğini ortaya koyan, son düdüğe kadar mücadele eden yiğitlerimiz Avrupa ikincisi oldu ama milletimizin gönlünde hep şampiyonlar ve öyle kalacaklar. Siz sadece ikinci olmadınız, 85 milyonun umudu, inancı ve gururu oldunuz." paylaşımı yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "İnanç ve azimle gösterdiğiniz mücadele ve takım ruhu için teşekkürler." ifadesini kullandı.