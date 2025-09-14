Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.09.2025 23:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adamı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adamı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, EuroBasket 2025’te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında basketbol topu ve Türk Bayrağı emojileriyle birlikte A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.

ETİKETLER
Milli Sporcular Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'na tebrikler peş peşe geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
İletişim Başkanı Duran, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
23:32
Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'na tebrikler peş peşe geldi
22:19
Bakan Fidan: Sadece Filistin meselesiyle karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda İsrail yayılmacılığıyla karşı karşıyayız
21:18
Katil İsrail, Gazze'de tarihi eserlerin bulunduğu binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı
23:14
Teşekkürler 12 Dev Adam
21:08
Türkiye ve Suriye arasında tarım alanında ortak eylem planı
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
FOTO FOKUS
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ