Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.09.2025 23:44

Emine Erdoğan, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hepimize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Azmini, emeğini ve kalbini ortaya koyan sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ve basketbol topu emojisi ile A Milli Basketbol Takımı'nın görseline de yer verdi.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan Basketbol
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:25
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
23:46
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı açılıyor
23:26
İletişim Başkanı Duran, Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adamı tebrik etti
00:00
Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı'na tebrikler peş peşe geldi
22:19
Bakan Fidan: Sadece Filistin meselesiyle karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda İsrail yayılmacılığıyla karşı karşıyayız
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
FOTO FOKUS
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ