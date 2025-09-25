Açık 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ScitechDaily 25.09.2025 07:17

Yapay zeka, Ege Denizi’nde büyük bir magma hakereti ortaya çıkardı

2025’in başında Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde kaydedilen 28 binden fazla depremin, derinlerden yükselen magmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yapay zeka, Ege Denizi’nde büyük bir magma hakereti ortaya çıkardı
[SciTechDaily.com]

Almanya’daki Helmholtz Jeobilim Merkezi (GFZ) ve GEOMAR Okyanus Araştırmaları Merkezi öncülüğünde yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan çalışma, yapay zeka destekli veri analizi ve deniz tabanı sensörleri sayesinde bölgedeki sismik krizi ayrıntılı biçimde haritalandırdı.

300 milyon metreküp magma yükseldi

Araştırmaya göre yaklaşık 300 milyon metreküp magma, yer kabuğunun derinliklerinden yükselerek deniz tabanının 4 kilometre altına kadar ulaştı.

Bu süreçte magma çevresindeki kayaları kırarak binlerce depremi tetikledi. En şiddetli depremler 5 büyüklüğünü aştı.

Santorini ve Kolumbo bağlantısı

Santorini, tarih boyunca birçok volkanik patlama yaşadı. Yakınındaki Kolumbo sualtı yanardağı da aktif bir volkan konumunda.

Çalışma, magma hareketinin Santorini’de küçük bir yükselmeye, ardından yeniden çöküşe yol açtığını, bunun da iki yanardağ arasında daha önce bilinmeyen bir hidrolik bağlantıya işaret ettiğini gösterdi.

Yapay zeka ve deniz tabanı sensörleri

GFZ ekibi, devasa sismik veri setlerini işleyen özel bir yapay zekâ yöntemi geliştirdi. GEOMAR ise Kolumbo krateri çevresine yerleştirdiği deniz tabanı sensörleriyle hem sismik sinyalleri hem de deniz tabanındaki 30 santimetreyi bulan çökmeyi kaydetti. Bu sayede magma akışının zamanı, yönü ve hızı yüksek doğrulukla takip edildi.

Geleceğe yönelik uyarılar

Araştırmacılar, bu tür ayrıntılı verilerin bölgedeki volkanların gelecekteki aktivitelerinin daha iyi izlenmesini sağlayacağını belirtiyor. GEOMAR’dan Prof. Heidrun Kopp, “Bu bulgular düzenli olarak Yunan makamlarıyla paylaşıldı. Amacımız, olası yeni depremlerde en hızlı ve doğru değerlendirmeyi sağlamak” dedi.

Atina Üniversitesi’nden Prof. Paraskevi Nomikou ise, “Böylesine aktif bir jeolojik bölgede süreçleri anlamak, halkın güvenliği için hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Santorini ve Kolumbo çevresinde bilimsel gözlemler sürerken, uzmanlar bu tür çalışmaların gelecekte olası volkanik tehlikelerin erken tespitinde kritik rol oynayacağını vurguluyor.

ETİKETLER
Deprem Ege Denizi Yapay Zeka Yunanistan
Sıradaki Haber
Uluslararası Uzay İstasyonu 2030’da imha edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:20
EBRD Türkiye büyüme tahminini yükseltti
08:32
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: 2 bin 82 şüpheliye işlem yapıldı
07:35
Türk Deniz Kuvvetleri "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılıyor
07:17
Uluslararası Uzay İstasyonu 2030’da imha edilecek
07:14
En ölümcül kanserlerden birinin nedeni ağzınızın içinde olabilir
07:12
117 yaşındaki kadının DNA’sı uzun yaşamın ipuçlarını ortaya çıkardı
Türk Deniz Kuvvetleri "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılıyor
Türk Deniz Kuvvetleri "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılıyor
FOTO FOKUS
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
Küresel Kararlılık Filosu’na İHA ile saldırı düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ