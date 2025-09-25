En ölümcül kanserlerden birinin nedeni ağzınızın içinde olabilir

New York Üniversitesi’nden epidemiyolog Richard Hayes ve ekibi, 50–70 yaş arası 300 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını ve ağız gargarası örneklerini analiz etti. Çalışmada 27 farklı mikrobun belirli kombinasyonlarının pankreas kanseri riskini üç kat artırdığı görüldü.

Özellikle üç bakteri türü (Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum, Parvimonas micra) ve yaygın bir mantar türü (Candida tropicalis) yüksek riskle ilişkilendirildi. Buna karşılık bazı bakteri ve mantar türlerinin kanser riskini azalttığı da tespit edildi.

Mikroplar pankreasa nasıl ulaşıyor?

Araştırmacılar, bu mikropların tükürük yoluyla sindirim sistemine ulaşıp pankreasa geçebileceğini değerlendiriyor. Ancak bu durumun doğrudan kansere neden olup olmadığı kesinleşmiş değil. Hayes, gözlemlenen örüntülerin ileri araştırmalar gerektirdiğini vurguladı.

Erken teşhis için umut

Araştırmaya göre 445 pankreas kanseri hastası ile aynı sayıdaki sağlıklı kişi karşılaştırıldığında, belirli bakteri ve mantar dizilimlerinin hastalıkla güçlü şekilde bağlantılı olduğu saptandı.

Pankreas kanserinde beş yıllık sağkalım oranı yalnızca yüzde 13. Hastalık genellikle geç fark edildiği için ölüm oranı çok yüksek. Uzmanlar, ağız mikrobiyomunun incelenmesinin erken taramada yol gösterici olabileceğini belirtiyor.

NYU’dan Jiyoung Ahn, “Ağız içindeki bakteri ve mantar çeşitliliğini profilleyerek, pankreas kanseri taramasına en çok ihtiyaç duyan kişileri belirlemek mümkün olabilir” dedi.

Araştırma sonuçları JAMA dergisinde yayımlandı.