İlk özel uzay istasyonu yapım aşamasında, 2026'da fırlatılacak

Tek modüllü Haven-1, yaklaşık 45 metreküplük yaşam alanıyla bir şehir içi otobüs büyüklüğünde olacak.

İstasyonda dört astronot, ikişer haftalık dört görev için misafir edilecek. İç tasarımda her mürettebat için özel uyku alanı, açılır kapanır masa, 1,2 metrelik kubbe pencere ve Starlink üzerinden yüksek hızlı internet yer alacak.

Vast Space CEO’su Max Haot, “Bu bir lüks otel değil, ama astronotların rahat edebileceği ve verimli çalışabileceği bir ortam” dedi.

Bilimsel araştırmalar ve üretim

Haven-1, mikro yerçekimi araştırmalarına ve ilaç, yarı iletken gibi ileri teknoloji üretimlerine ev sahipliği yapacak. Florida merkezli Redwire Space, istasyonda ilaç geliştirme ve hücre araştırmaları planlayan şirketlerden biri.

NASA ile iş birliği ve rakipler

NASA, 2030’da ISS’i hizmet dışı bırakmayı planlıyor ve yerine geçecek istasyon için özel şirketlerle işbirliği yapıyor. Vast Space’in yanı sıra Airbus–Northrop Grumman ortaklığı Starlab, Jeff Bezos’un Blue Origin’i ve Teksas merkezli Axiom Space de bu yarışta.

Ekonomik zorluklar

Uzay istasyonu işletmek maliyetli bir iş. MIT’den Prof. Olivier de Weck, ISS’in günlük işletme maliyetinin 12 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, ticari istasyonların günde 2,7–5,5 milyon dolar aralığında maliyetle çalışması gerektiğini vurguladı. Vast Space’in Haven-1 için yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım planladığı bildirildi.

Gelecek planları

Vast, Haven-1’i üç yıl boyunca kullanmayı, ardından daha büyük ve çok modüllü Haven-2 istasyonunu geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin önümüzdeki dönemde istasyona çıkacak ilk mürettebatı ve görev detaylarını açıklaması bekleniyor.

Eğer planlandığı gibi ilerlerse Haven-1, özel sektörün yörüngedeki ilk istasyonu olarak uzay araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olacak.