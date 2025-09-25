Açık 18.3ºC Ankara
CNN International 25.09.2025 06:45

Trump, Beyaz Saray'da Biden portresini dolma kalemle değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray koridoruna yerleştirdiği yeni “Başkanlık Şöhret Yolu”nda önceki başkanların fotoğraflarına yer verdi. Ancak Joe Biden için portre yerine dolma kalem olarak kullanılan bir “otomatik imza cihazı”nın (autopen) fotoğrafı asıldı.

Trump, Beyaz Saray'da Biden portresini dolma kalemle değiştirdi

Trump, Biden’ın başkanlığı döneminde resmi belgelerde sık sık autopen kullanmasını defalarca eleştirmişti.

Haziran ayında yayımladığı bir memorandumda Biden’ın “bilişsel gerilemesi”ne atıf yaparak autopen kullanımına ilişkin bir soruşturma başlatılmasını istemişti. Trump, Biden’ın portresi yerine autopen fotoğrafı koyacağını daha önce de dile getirmişti.

Biden ise iddiaları reddetmiş ve “Başkanlığım süresince kararları ben aldım. Kararnameleri, afları, yasaları ben imzaladım. Aksi yöndeki iddialar saçma ve yanlıştır” demişti.

“Eşit davranılmayacak” mesajı

Trump, Daily Caller’a verdiği röportajda tüm başkanlara eşit muamele edilmeyeceğini söylemişti. Biden için “Onun portresi yerine autopen fotoğrafı asacağız” ifadelerini kullanmıştı. Biden cephesi yeni düzenlemeye dair yorum yapmadı.

Biden ekibine yönelik soruşturma

Trump’ın yayımladığı memorandumda, Biden’ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyunun yanıltılıp yanıltılmadığının da araştırılması istendi.

Belgede, “Başkan’ın zihinsel ve fiziksel sağlığına dair bilgilerin kamuoyundan kasıtlı olarak gizlenip gizlenmediği” ve “Biden’ın yardımcıları arasında sahte bir algı oluşturmak için iş birliği yapılıp yapılmadığı” sorularına yanıt aranması talep edildi.

Beyaz Saray’daki diğer değişiklikler

Trump daha önce Barack Obama ve George W. Bush’un portrelerinin yerini değiştirmiş, Hillary Clinton’un portresi yerine kendi portresini koymuştu.

Ayrıca yaz aylarında Beyaz Saray Gül Bahçesi’ni mermer ve taş döşemelerle yenileyerek “Rose Garden Club” adını verdiği yeni bir düzenleme başlatmıştı.

Yeni “Başkanlık Şöhret Yürüyüşü” ise Trump’ın Çarşamba akşamı düzenleyeceği davetle birlikte ilk kez konuklara gösterilecek.

Beyaz Saray Donald Trump Joe Biden
