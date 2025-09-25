Danimarka’da havaalanlarında drone alarmı

Aalborg Havalimanı aynı zamanda askeri üs olarak kullanıldığı için Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nin de etkilendiği bildirildi. En az üç uçuş başka noktalara yönlendirildi. Avrupa hava trafiğini denetleyen kurum, Aalborg’a geliş ve gidişlerin perşembe sabah 06.00’ya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Polis soruşturma başlattı

Kuzey Jutland Polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Polis yetkilileri, drone’ların yerdeki kişiler tarafından görülebildiğini belirterek, “Amaçlarının ne olduğunu ya da kimin kontrolünde olduklarını şu aşamada söyleyemeyiz. Fırsat bulursak drone’ları düşüreceğiz” açıklamasını yaptı. Yolculara ve bölge halkına yönelik bir tehlike olmadığı, ancak alana yaklaşmamaları istendi.

Kopenhag’da da benzer olay yaşandı

Pazartesi günü Kopenhag’daki Kastrup Havalimanı da benzer bir olay nedeniyle birkaç saatliğine kapatılmıştı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaşananları “ülkenin altyapısına yönelik en ciddi saldırı” olarak nitelendirdi. Frederiksen, Rusya’nın olası dahli ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Ancak Moskova iddiaları “temelsiz” diyerek reddetti.

NATOo’dan sert mesaj

Olay, Rusya’nın hava sahası ihlalleriyle ilgili tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geldi. Son haftalarda Estonya, Polonya ve Romanya hava sahalarının ihlal edildiğini açıklamış, NATO ülkeleri ortak istişare talebinde bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Savunma ittifakıyız ama saf değiliz, neler olduğunu görüyoruz” dedi. İttifak, Rusya’yı tüm sorumluluğu üstlenmeye çağırarak “askeri ve sivil tüm araçlarla” kendini savunacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ise BM konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın hava sahasını ihlal eden uçaklarının “düşürülmesi gerektiğini” söyledi.