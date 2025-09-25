İtalya’da turist köpeklere vergi dönemi

Yeni düzenlemeye göre şehirde yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 euro vergi ödeyecek. Turistlerden ise günlük olarak yaklaşık 2 dolar alınacak.

Ayrıca köpek sahipleri daha önce hayvanlarının DNA kaydı için ödeme yapmak zorunda bırakılmıştı.

Böylece sokaklara bırakılan dışkılar tespit edilerek 600 euroya kadar ceza uygulanabiliyor. Yetkililer, DNA kaydını yaptıran köpek sahiplerinin iki yıl boyunca yeni vergiden muaf tutulacağını açıkladı.

“Sokak kirliliği köpeklerden kaynaklanıyor”

Düzenlemeyi hayata geçiren Bolzano Eyalet Meclisi Üyesi Luis Walcher, “Bu adil bir önlem çünkü yalnızca köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Aksi takdirde kaldırımların temizliği tüm topluma yüklenirdi. Oysa sokaklarımızdaki tek kirlilik köpek atıklarıdır” dedi.

Hayvan koruma örgütlerinden sert tepki

Ulusal Hayvanları Koruma Kurumu (ENPA) Başkanı Carla Rocchi ise uygulamayı sert sözlerle eleştirdi. Rocchi, “Bolzano eyaleti hem köpeklere hem de dört ayaklı turistlere vergi koyarak kendi ayağına sıkıyor. Hayvanları vergi mükellefine dönüştürmek yanlış bir mesaj veriyor” dedi.

Rocchi, uygulamanın aileleri ve köpekleriyle seyahat eden turistleri cezalandırdığını, sorunun eğitim ve denetimle çözülebileceğini belirterek, “Hayvanlar lüks değil, ailelerin bir parçasıdır. Onları vergilendirmek, sorumsuzluğu çözmez; aksine sorumlu seyahati caydırır ve terk edilmeleri teşvik edebilir” ifadelerini kullandı.

Bolzano’da köpeklere yönelik bu yeni düzenleme, şehirdeki turizm politikaları ve toplumsal tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda.