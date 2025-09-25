Ay'a insanlı görevin tarihi belli oldu

NASA yetkilileri, yaşanan ertelemelerin ardından Artemis II’nin en geç Nisan 2026’da, hatta olasılıkla Şubat 2026’da fırlatılabileceğini açıkladı.

Ajansın üst düzey yöneticilerinden Lakiesha Hawkins, “Bu taahhüdümüzü yerine getirmek istiyoruz” dedi.

Dört kişilik mürettebat

Görevde üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronot bulunacak:

Christina Hammock Koch (NASA)

Reid Wiseman (NASA, görev komutanı)

Victor Glover (NASA)

Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı)

Mürettebat Ay’ın etrafında dolaşacak ancak yüzeye inmeyecek. Ay’a iniş hedefi Artemis III göreviyle gerçekleşecek.

Çin ile “ikinci uzay yarışı”

Artemis programı, ABD’nin Ay’a dönüşünü hızlandırmayı amaçlıyor. Çin ise 2030’a kadar ilk insanlı Ay görevini planlıyor. Washington yönetimi bu rekabeti “ikinci uzay yarışı” olarak nitelendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde başlattığı Artemis programını hızlandırmaları için NASA’ya baskı yapıyor. Trump yönetimi hem Ay’a dönüşü hem de Mars’a insanlı yolculuğu hedef gösteriyor.

Nihai hedef: Ay’da üs kurmak

NASA ve Trump yönetimi, uzun vadede Ay yüzeyinde kalıcı üsler kurmayı ve burayı Mars’a gidiş için bir sıçrama tahtası haline getirmeyi planlıyor. Hawkins, “Ay’a dönme arzusu var ama NASA’nın önceliği güvenli bir şekilde dönmek” ifadelerini kullandı.

Artemis II’nin başarıyla tamamlanması halinde, insanlık 1972’deki Apollo 17’den bu yana ilk kez Ay yörüngesine astronot göndermiş olacak.