Uluslararası Uzay İstasyonu 2030’da imha edilecek

1998’de ilk modülleri fırlatılan ve 2000’den bu yana kesintisiz olarak kullanılan istasyon, insanlığın en büyük bilimsel iş birliklerinden biri olarak tarihe geçti.

25 yıl boyunca bilim üssü

ISS bugüne kadar 4 binden fazla deneye ev sahipliği yaptı. Kanser ilaçlarının kristalleştirilmesinden yapay retina geliştirilmesine, DNA dizilemeden optik fiber üretimine kadar pek çok alanda çığır açıcı buluşlara imkân sağladı. 26 ülkeden yaklaşık 300 astronot istasyonda görev yaptı.

İstasyonun devre dışı bırakılmasının ardından NASA ve uluslararası ortakları alçak Dünya yörüngesinden çekilmeyecek.

Ajans, özel sektörün ticari uzay istasyonları geliştirmesi için 400 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Bu kapsamda SpaceX, Boeing, Axiom Space, Blue Origin ve Starlab gibi şirketler yeni nesil modüller üzerinde çalışıyor.

Amaç, ISS devreden çıkmadan önce 4 kişilik ekiplerin en az 30 gün kalabileceği özel istasyonları test etmek.

NASA bundan sonra bu istasyonlardan “hizmet satın almayı” planlıyor; tıpkı bugün kargo ve astronot taşımacılığında yaptığı gibi.

Çin’in Tiangong istasyonu öne çıkıyor

ISS kapatıldığında, Çin’in Tiangong uzay istasyonu aktif olarak görev yapmaya devam edecek. 2021’den bu yana sürekli insanlı görevlerin yürütüldüğü Tiangong, o tarihten sonra dünyanın en uzun süreli insanlı istasyonu haline gelecek.

Sonuna yaklaşan bir dönemin sembolü

2030’a kadar ISS yörüngede kalmaya devam edecek. O zamana dek gökyüzünde en parlak cisimlerden biri olarak gözlemlenebilen istasyon, insanlık tarihinde ortak akıl ve işbirliğinin en önemli sembollerinden biri olarak anılacak.

NASA’nın hedefi, ISS’in mirasını ticari istasyonlarla sürdürmek ve Ay ile Mars görevleri için kritik deneyimleri bu yeni platformlara taşımak.