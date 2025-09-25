Açık 21.9ºC Ankara
Techtimes 25.09.2025 09:24

WhatsApp’a çeviri özelliği geliyor

WhatsApp, kullanıcıların yabancı dil bariyerini aşmasını kolaylaştıracak yeni bir özelliği duyurdu. Mesaj Çevirisi (Message Translation) özelliği sayesinde artık gelen bir mesajı başka uygulamalara kopyalayıp yapıştırmaya gerek kalmadan, doğrudan WhatsApp içinde çevirmek mümkün olacak.

WhatsApp’a çeviri özelliği geliyor

Yeni özellik bire bir konuşmalarda, grup sohbetlerinde ve Kanallar’da kullanılabilecek. Bir yabancı dilde mesaj aldığınızda:

Mesajı uzun basılı tutuyorsunuz.

“Çevir” seçeneğini tıklıyorsunuz.

Çevirmek istediğiniz dili seçiyorsunuz.

Android kullanıcıları ayrıca tüm sohbet dizilerini otomatik çevirebilecek. Ayrıca çeviri paketlerini indirerek çevrimdışı kullanım da mümkün olacak.

Gizlilik ön planda

WhatsApp, çevirilerin tamamen cihaz üzerinde yapıldığını ve hiçbir verinin sunuculara gönderilmediğini açıkladı. Böylece şirketin dahi çeviri verilerine erişemeyeceği ve konuşmaların gizli kalacağı garanti ediliyor.

Dil seçenekleri

Android: İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça.

iPhone: 19’dan fazla dil desteğiyle daha geniş bir kapsam.

Şirket, ilerleyen güncellemelerde daha fazla dil ekleneceğini duyurdu.

Ekstra özellik: Yapay zeka destekli yazım yardımı

Çeviri özelliğinin yanında WhatsApp, Writing Help adını verdiği yeni bir yapay zekâ özelliğini de tanıttı. Bu araç, yazdığınız mesajları farklı tonlarda düzenlemenize ve daha etkili bir iletişim kurmanıza yardımcı olacak.

Bu yeniliklerle WhatsApp, farklı dillerde iletişimi daha kolay, güvenli ve kişisel hale getirmeyi hedefliyor.

