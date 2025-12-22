Türkiye'de 2025 yılı ekstrem hava olayları yılı oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre; 2025 yılı, son 50 yılın en sıcak beş yılından biri oldu. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Termometreler; Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde birçok ilde 45-47 derece bandını zorladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde "gece düşük sıcaklık" rekorları kırılarak, "tropikal gece" sayısı son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kış mevsimi kısa sürdü

2025’in ilk aylarında beklenen kar yağışı, iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde dahi gecikmeli olarak görüldü. Ocak ve Şubat aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi, tarımsal üretimde "yalancı bahar" riskini doğurdu. Kar örtüsünün azlığı, özellikle barajlardaki doluluk oranlarını bahar aylarına kadar kritik seviyelerde tuttu.

Düzensiz yağışlar ve sel felaketleri

Yağış miktarında toplamda büyük bir azalma görülmese de, yağışın düşüş biçimi değişti. 2025 yılı, "ani ve şiddetli" yağışların yılı oldu.

Karadeniz ve Marmara'da yaz sonu ve sonbahar başında meydana gelen süper hücreli fırtınalar, İstanbul ve Bursa gibi illerde şehir içi taşkınlara, Rize ve Artvin çevresinde ise heyelanlara neden oldu.

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tarımsal kuraklık, nisan ve mayıs aylarındaki yetersiz yağış nedeniyle çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranıyla birleşen şiddetli poyraz, yaz aylarında Ege ve Akdeniz şeridinde orman yangını riskini "en yüksek" seviyede tuttu. Meteoroloji tarafından yayınlanan "Isı Dalgası" uyarıları, 2025 yılında rekor sayıya ulaşarak yerel yönetimlerin teyakkuza geçmesine neden oldu.

"Artık yeni iklim fazındayız"

Uzmanlar 2025 verilerini değerlendirirken, "Türkiye artık Akdeniz çanağında iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. 2025’te gördüğümüz 'ya hep ya hiç' şeklindeki yağış rejimi ve uzun süreli sıcak hava dalgaları, artık bizim 'yeni normalimiz' haline geliyor. Altyapı ve tarım planlamalarımızı bu verilere göre güncellemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

2025’in "en"leri

Yılın en sıcak günü 14 Ağustos'ta Şanlıurfa-Ceylanpınar'da 47,2 derece oldu.

En çok yağış alan il eylül ayında Rize olurken, en erken sıcak hava dalgası, mayıs sonu itibarıyla Batı Anadolu'da başlayan 35 derece üzeri seyir ile gerçekleşti.

2026 yılına girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları özellikle ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.