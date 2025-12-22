Puslu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.12.2025 08:28

7 yıllık cinayet firarisi JASAT operasyonuyla yakalandı

Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. yakalandı. Bu yılın ilk 11 ayında ise hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şüpheli, son 2,5 yılda ise 436 bin şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

7 yıllık cinayet firarisi JASAT operasyonuyla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şüphelinin Antalya’nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şüpheliyi, son 2,5 yılda ise 436 bin şüpheliyi yakaladıklarını ve adalete teslim ettiklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz. Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; M.T.’nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşımıza yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi. JASAT’ımız yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."  

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Diyarbakır
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
El Salvador'da, "MS13" çete üyesine 1335 yıl hapis cezası verildi
10:10
Borsa güne yükselişle başladı
10:08
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
10:06
Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı
09:57
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
09:53
Asgari ücrette son viraj
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
FOTO FOKUS
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ