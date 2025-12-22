7 yıllık cinayet firarisi JASAT operasyonuyla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şüphelinin Antalya’nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şüpheliyi, son 2,5 yılda ise 436 bin şüpheliyi yakaladıklarını ve adalete teslim ettiklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz. Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; M.T.’nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşımıza yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi. JASAT’ımız yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."