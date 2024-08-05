TEKNOFEST ilk defa Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması düzenliyor

Elektrik üretiminde, tıpta, sanayide, bilimsel araştırmalarda, ulaşımda, su kaynakları ile ilgili çalışmalarda, tarım ve gıda gibi birçok alanda etkili şekilde kullanılan Nükleer enerjinin gelecekte de yaygın ve artan oranda kullanılacak olması, ülkemizdeki nükleer politikaların oluşturulması, Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasında nükleer güç santrallerinin kritik bir önem taşıması sebebiyle TEKNOFEST bu yıl ilk defa “Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması” düzenleniyor.

Temel ve 5 farklı alt kategoride yarışılacak

Katılımcılardan "Modüler Reaktör Kavramsal Tasarımı" temel kategorisinde,Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve Mikro Modüler Reaktörler (MMR) reaktör türlerine yönelik yenilikçi tasarımlar ve çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

Modüler reaktör sisteminin alt bileşen tasarımına odaklanan alt kategori proje başvuruları da yarışmaya kabul edilecek. Belirlenen beş farklı alt kategori ise şu şekilde;

• Simülasyon Geliştirme ve Modelleme Çalışmaları

• Reaktör Kalp Tasarımı

• Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı

• Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi

• Enerji Çevrimi Tasarımı

Uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri ile mezunlar, akademisyenler ve sektör çalışanlarının takım halinde katılabildikleri yarışmada Temel Kategori birincilik ödülü 400 bin TL, ikincilik ödülü 300 bin TL, üçüncülük ödülü ise 200 bin TL. Alt Kategori Ödülleri ise birinci 150 bin TL olacak. Yarışmanın finalleri 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde TEKNOFEST Adana’da gerçekleşecek.