Türk öğrencilerin geliştirdiği proje "Grand Prize Ödülü" getirdi

Türkiye'de Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı altında düzenlenen Bilişim Akademisi, şirket tarafından bilişim ve teknoloji alanında nitelikli insan kaynağı oluşturulması amacıyla faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Bilişim Yarışması da şirketin düzenlediği eğitim ve yarışmaları arasında global ölçekte en önemlilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Üç Türk öğrenci, bu yarışmaya, yapay zeka kullanarak geliştirdikleri ve disleksili çocukların eğitimlerine katkı sağlayacak mobil uygulama projesiyle katıldı.

EdusynTech ekibinin "DysTherapy" adını verdikleri proje, Huawei tarafından İstanbul'da düzenlenen Bilişim Yarışması'nın Avrupa etabında birincilik, Çin'de düzenlenen global etabında da Grand Prize Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışmada, 49 ülke ve bölgeden 470'ten fazla yarışmacının oluşturduğu 160 ekip mücadele etti.

Proje ayrıca UNESCO'nun davetiyle 15 Temmuz Dünya Gençlik Günü'nde düzenlenen UNESCO Global Youth Event etkinliğinde de tanıtıldı.

"6-12 yaş disleksili çocukların eğitimine yönelik"

EdusynTech ekip lideri Arda Gökalp Batmaz, MEF Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenim gördüğünü, sınıf arkadaşları Efe Arda Ulun ve Ağa Saltıkalp ile geçen yıl disleksili çocukların eğitimde yaşadıkları zorlukları gidermek amacıyla mobil uygulama geliştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Batmaz, projenin 6-12 yaş disleksili çocukların eğitimine yönelik olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hazırladığımız projeyle disleksi öğrenim güçlüğü bulunan çocukların bilişsel becerilerini geliştirmelerine, yapay zeka tabanlı eğitim yaklaşımları ve oyunlaştırmayla katkı sunmayı amaçlıyoruz. Uygulama sayesinde disleksili çocuklar, ihtiyaç duydukları kapsayıcı ve nitelikli eğitime erişebiliyorlar. Yapay zekayı eğitime entegre ederek çocukların kendi seviyelerinde ve ilgi duydukları içeriklerle deneyimleyecekleri adaptif bir öğrenme platformu oluşturduk. Bunu yaparken de çocuğun uygulama içindeki performansını ölçerek velisine ve öğretmenine çocuğun gelişimini raporluyoruz. Böylece bu çocukların gelişimlerini de takip ederek, onların eğitim hayatlarına olumlu yönde katkıda bulunuyoruz."

Arda Gökalp Batmaz, geliştirdikleri mobil uygulamanın şu an iki özel okulda kullanıldığı bilgisini vererek, uygulamayı, alınan geri dönüşlere bağlı olarak geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.