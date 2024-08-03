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Bilim Teknoloji
TRT Haber 03.08.2024 15:22

Türkiye'nin ulaşımdaki milli gururu: ADASTEC

Türk mühendisler tarafından kurulan ADASTEC, ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsünü Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıttı.

Türkiye'nin ulaşımdaki milli gururu: ADASTEC

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adastec'in geliştirdiği sürücüsüz otobüsü ile birçok ülkede projeler kazandığını vurguladı.

Kacır, "Adastec, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirecek." diyerek firmanın uluslararası başarılarına dikkat çekti.

Adastec firmasının geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta AR-GE Merkezi olan Adastec, ABD'deki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu. Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya'nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren Adastec, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor."

Bakan Kacır, Adastec’in Türkiye'deki test ve AR-GE merkezleri ile ABD’deki başarılarının, Türkiye’nin teknoloji alanındaki potansiyelini artırdığının altını çizdi.
 

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AR-GE Elektrikli Araç Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
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