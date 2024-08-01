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Bilim Teknoloji
TRT Haber 01.08.2024 13:28

TEKNOFEST 2024'te yeni bir heyecan

Genç mühendis adaylarının motivasyonlarını artırmak ve hayal güçlerini genişletmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek T3Al Hackathon Yarışması, TEKNOFEST 2024’te teknolojiseverlerle buluşuyor. Başvurular 15 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

TEKNOFEST 2024'te yeni bir heyecan

T3 Vakfının yürütücülüğünde ve T3Al Büyük Dil Modeli Geliştirme Projesi paydaşlarının desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlenecek olan T3Al Hackathon Yarışması kamu, özel sektör ve üniversitelerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Türkçe’nin dijital dünyadaki yerini güçlendirecek

T3AI Hackathon Yarışması, Türkiye’nin Büyük Dil Modeli (BMD) teknolojisini geliştirmek ve bu teknolojinin toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Bu kapsamda, dil bariyerini ortadan kaldırarak yaşam kalitesini artıracak uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışma, Türkçe’nin zengin dil bilimsel yapısını ve kültürel çeşitliliğini yansıtarak, yerel dil özelliklerini daha iyi anlayıp yorumlayabilen Türkçe ve BDM’ler oluşturmayı amaçlıyor. Böylece, Türkçe konuşan kullanıcılar için daha doğal, anlaşılır ve etkileşimli dijital deneyimler sunulabiliyor.

Yarışma kategorileri ve ödüller:

T3AI Hackathon Yarışması, iki ana kategoride gerçekleştirilecek:

1. Büyük Dil Modeli ile Uygulama Geliştirme Kategorisi

o Birincilik Ödülü: 80.000 TL
o İkincilik Ödülü: 70.000 TL
o Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL

2. Büyük Dil Modeli İnce Ayarlama Kategorisi

o Birincilik Ödülü: 100.000 TL
o İkincilik Ödülü: 80.000 TL
o Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL

Başvurular için son gün 15 Ağustos

Yarışmacılara, T3AI BDM API'sine ve T3AI BDM ağırlık dosyalarına erişim sağlanarak proje geliştirme imkanı sunulacak. Sunulan projeler, yaratıcılık/benzersizlik, gelecekteki potansiyel, teknik uygulama ve sunum kalitesine göre değerlendirilecek. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora) ve mezunlar, T3AI Hackathon Yarışmasına katılabilecek.

Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen T3AI Hackathon için başvurular 15 Ağustos’a kadar yapılabilecek. Katılmak isteyenler, başvuru tarihlerini kaçırmamak için TEKNOFEST’in resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

T3AI Hackathon Yarışması, Türkçe'nin dijital dünyadaki yerini güçlendirmek ve genç mühendis adaylarının potansiyellerini ortaya çıkarmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. 

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