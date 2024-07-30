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Dünya
AA 30.07.2024 22:44

Meta, Texas'taki biyometrik veri davasında 1,4 milyar dolar ödeyecek

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Texas'taki davada 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Meta, Texas'taki biyometrik veri davasında 1,4 milyar dolar ödeyecek
[Fotograf: Reuters]

Texas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamaya göre, "şirketin milyonlarca Texaslının kişisel biyometrik verilerini izinsiz olarak toplamasını ve kullanmasını durdurmak için" Meta ile 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı.

Açıklamaya göre, bu, Texas'ın "Biyometrik Tanımlayıcının Toplanması veya Kullanımı Yasası" kapsamında açıklanan ilk dava ve sağlanan ilk uzlaşma oldu.

Meta'nın 2011'de "Etiket Önerileri" adı verilen özelliği kullanıma sunduğu anımsatılan açıklamada, bu özelliğin nasıl çalıştığı açıklanmadan tüm Texaslılar için otomatik olarak açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Meta'nın 10 yıldan fazla süredir Facebook'a yüklenen fotoğraflarda yer alan neredeyse her yüz üzerinde yüz tanıma yazılımını uyguladığı ve kişilerin yüzde geometrisi kayıtlarının alındığı bilgisi paylaşıldı.

Texas Başsavcısı Paxton, Şubat 2022'de, milyonlarca Texaslının biyometrik verilerini rızaları olmadan yasa dışı şekilde topladığı gerekçesiyle Meta'ya dava açmıştı.

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