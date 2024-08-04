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Eğitim
TRT Haber 04.08.2024 11:23

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Türkiye damga vurdu

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Türk öğrenciler damga vurdu. 54. Uluslararası Fizik Olimpiyatında ve 56. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrenciler madalyalarla dönüyor.

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Türkiye damga vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kacır, "Uluslararası Bilim Olimpiyatlarından gurur verici haberler almaya devam ediyoruz dedi.

54. Uluslararası Fizik Olimpiyatında Türkiye'yi temsil eden Arda Ünver ve Kutay Kulbak gümüş madalya, Alp Terliksiz ve Halil İbrahim Yenitürk bronz madalya ve Belinay Su Kılınç mansiyon derecesi kazandı.

 

56. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda ise Türkiye'yi temsil eden Macit Arda Aydın ve Kadir Kaan Erbaş gümüş madalya, Kemal Özkırşehirli ve Mehmet Can Sankır bronz madalya kazandı.

Bakan Kacır, başarılı olan öğrencileri tebrik etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında olimpiyatlara katılan tüm gençlerimize, kıymetli ailelerine, saygıdeğer öğretmenlerine ve akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

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Bilimsel Araştırma Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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