YKS tercih süresi bugün doluyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri için verilen süre uzatıldı. Adaylar üniversite tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

İkamet bilgisi 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller haricinde olmakla birlikte, bu illerde öğrenim gören üniversite adaylarının depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesi için süre uzatıldı.

Adayların 24 tercih hakkı var

24 tercih hakkı bulunan adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için bazı programlarda aranan başarı şartı bu yıl da devam ediyor.

Tıp programlarına yerleştirme işleminde sayısalda en düşük 50 bininci, hukuk programlarına yerleştirme işleminde eşit ağırlıkta en düşük 125 bininci olmak gerekiyor. Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ise ilgili puan türünde en düşük 300 bininci olma şartı aranacak.

İkinci öğretim kaldırıldı

Bu yıl üniversitelerde ikinci öğretim programları kaldırıldı. Devlet üniversitelerini tercih edecek adaylar, ikinci öğretim programlarını yazamayacak.