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TRT Haber 04.08.2024 10:25

KPSS maratonu tamamlandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)maratonu bugün sona erdi. Adaylar ilk olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumuna girdi. Ardından da öğleden sonra yapılan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı'na katıldı. 761 binden fazla aday sınavda ter döktü.

KPSS maratonu tamamlandı

KPSS maratonunda Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavındaki oturumlara 461 bin 763 aday başvurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu saat 10.15'te başladı.

Adaylara 75 soru sorulacak, alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verildi.

2024-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erdi.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 14.45'te

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te başladı.

Sınavda, adaylara 75 soru yöneltildi, 120 dakika cevaplama süresi tanındı. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullandı.

Sınav, 81 ilde ve 103 sınav merkezinde gerçekleştirildi, 63 bin 593 görevli sahada oldu.

Sınav günü kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

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