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Gündem
TRT Haber 04.08.2024 00:28

Hakan Fidan bugün Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan ve mevkidaşı Bedr Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin planlanan Türkiye ziyaretinde yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele alacak. Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah sınır kapısını da ziyaret etmesi öngörülüyor.

Hakan Fidan bugün Mısır'a gidiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'ı ziyaret edecek.

Bugün ve yarını kapsayan ziyarette; ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Bedr Abdulati; Mısır'da temmuz ayı başında kurulan hükümette Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı olarak görev aldı. Bakan Fidan, bu ziyarette mevkidaşı ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.

Türkiye ile Mısır ilişkileri son dönemde ivme kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'ı ziyareti, ikili ilişkilerde önemli bir mihenk taşı oldu.

Ziyarette, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı.

Fidan ve Abdulati, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin planlanan Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele alacak.
Toplantıda imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.

Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları da görüşülecek.
10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'den Gazze'ye giden yardımlar

Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze'ye yapılan insani yardımlar ve bölgede artan gerginlikler, ziyaretin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah sınır kapısını ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde de incelemelerde bulunması öngörülüyor.

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