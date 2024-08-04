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TRT Haber 04.08.2024 00:07

Ayasofya'dan dünyaya barış mesajı

Şehit Haniye’nin yaptığı çağrı üzerine tüm dünya meydanlara akın etti. Ayasofya'da da binlerce kişi İsrail'i lanetledi. Mitingde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Kandan beslenen bir canilikle karşı karşıyayız" dedi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar da birlik çağrısında bulundular.

Ayasofya'dan dünyaya barış mesajı
[Fotograf: AA]

"Şehit Haniye'den son çağrı" etkinliği için on binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katılımcılara hitap etti, Haniye'nin barış için gösterdiği çabaya vurgu yaptı.

"İsmail Haniye hayatını halkının özgürlüğüne adamış bir kahramandır. Bu uğurda kendisi ve ailesi nice fedakarlıklar yaptı. İsrail tarafından kahpece hedef alınması başlı başına İsrail’in barışı istemediğinin kendi rehinelerini kurtarmak için dahi bir derdinin olmadığının delilidir."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Kandan beslenen, kan içmeye doymayan canilikle karşı karşıyayız"

Filistinlilerin, namertçe saldıran, kalleşçe tuzaklar kuran bir katil sürüsüne karşı kahramanca direndiğini vurgulayan Erdoğan, "Kandan beslenen, kan içmeye doymayan bir canilikle karşı karşıyayız. Bakınız yeryüzünde hiçbir din, böyle bir soykırımı meşrulaştıramaz. Ne kadar sapkın olursa olsun hiçbir ideoloji, masum bir bebeğin hedef alınması çadırlarında uyuyan masum sivillerin yakılarak katledilmesini meşrulaştıramaz" ifadelerini kullandı.

"İsrail zulmüne 'dur' demek için meydanlardayız"

Ayasofya Meydanı’nı dolduranlar arasında KADEM Vakfı mütevelli heyeti başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Baykar yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar da vardı.

Haniye’nin bu son çağrısının karşılığını verebilmek adına meydanlarda olduklarını belirten Sümeyye Erdoğan, "Filistinliler ile beraber olduğumuzu göstermek için İsrail zulmüne dur demek için bugün meydanlardayız. En azından bu kadarını yapmak insan olan herkesin boynunun borcu olarak düşünüyorum" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Haniye'nin direnişine hürmet göstermek için buradayız"

Selçuk Bayraktar, Şehit Haniye'nin çağrısına hürmet gereği alanda olduklarını ifade etti. 

"Emperyalizmin tüm dünyadaki zulmüne direnen tüm insanlığın da başı sağolsun. Bu insanlar vatanları için Mescid-i Aksa için hayatlarını feda ettiler. Bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştılar. Bizler de bugün İsmail Haniye'nin 3 Ağustos’ta Gazze için meydanlara inme çağrısına kulak vererek ailemle birlikte Ayasofya'da toplandık. Ona bir anlamda bu kutlu direnişine saygımızı hürmetimizi göstermek için burada bir araya geldik."

 

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