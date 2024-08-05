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TRT Haber 05.08.2024 11:35

Instagram yeniden açılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri bugün saat 13.00'te bir görüşme yapacak. Bakan Uraloğlu, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Instagram yeniden açılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık yetkililerinin bugün Instagram temsilcileri ile görüşeceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." 

 

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