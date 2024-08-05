Bakan Fidan Mısır'da Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Bedr Abdulati'nin daveti üzerine gittiği Mısır'da temaslarını sürdürüyor.

Fidan, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ana gündemini, Gazze'deki gelişmeler, insani yardımlar ile bölgede artan gerginliklerin oluşturduğu tahmin ediliyor.

Fidan ve Abdulati görüşmesinde de, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alınacak.

İmzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek. Ziyarette, enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayii alanında uzun vadeli iş birliği imkanları da görüşülecek.

