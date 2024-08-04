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Gündem
TRT Haber-AA 04.08.2024 13:43

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin planlanan Türkiye ziyaretinde yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Bedr Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'da.

Bakan Fidan Mısır El Ariş Havalimanı'nda Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ziyarette; ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Fidan ve Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin planlanan Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele alacak.

Gazze'ye yapılan insani yardımlar da gündemde

Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze'ye yapılan insani yardımlar da ziyaretin ana gündem maddeleri arasında...

Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah sınır kapısını ziyaret etmesi öngörülüyor. Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin incelemelerde bulunması bekleniyor. Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de görüşmede kapsamlı şekilde değerlendirilecek. 

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