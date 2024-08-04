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TRT Haber 04.08.2024 11:39

Gözler yarın açıklanacak temmuz enflasyonunda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini açıklayacak. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli olacak.

Gözler yarın açıklanacak temmuz enflasyonunda

Gözler, TÜİK tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verisinde...

Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Bu fark oranında ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlenmiş olacak.

Ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır belli olacak

Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3 virgül 51 oldu.

Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti. 

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