T3 Vakfı projelerini Azerbaycan'da yaygınlaştıracak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) organize ettiği, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) platin sponsoru olduğu "74. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)" devam ediyor.

Fuarda yer alan T3 Vakfı standında TEKNOFEST, Deneyap, T3 Girişim Merkezi, Keşif Kampüsü, T3 Akademi gibi bilim ve teknoloji alanlarında geliştirilmiş ve yürütülen 12 farklı proje tanıtılıyor. Stantta, VR gözlük etkinliğiyle uzayın derinlikleri hissettirilirken, TEKNOFEST deneyimi de yaşatılıyor.

T3 Vakfı standında, teknoloji yarışmalarından girişime dönüşmüş ve hibrit roket motoru geliştiren Novart Savunma, ilk test cep uydusu "İstanbul"u SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatan Hello Space, çocuklar için atölyede kullanılmak üzere model roket kiti geliştiren Model Havacılık ve Uzay Teknolojileri takımları da projelerini sergiliyor.

2018'den bu yana düzenlenen roket yarışmasına katılarak büyük ödülün sahibi olan ve şimdilerde ticari aviyonik kart üretimi konusunda çalışmalar yapan İpek Yolu Roket Takımı, 2022'de ilk kez TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve yeni nesil ulaşım teknolojisi olan hyperloop aracı ile Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, model uydu yarışmasında üstün başarılar gösteren ve derece almaya hak kazanan Cervos 7B Takımı, Türkiye'de ve dünyada düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında şampiyon olan İTÜNOM İHA Takımı'nın projelerinin de tanıtıldığı T3 Vakfı standına katılımcılar büyük ilgi gösteriyor.

"TEKNOFEST'e Azerbaycan'dan katılım sağlayan yarışmacılarımız katbekat arttı"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, fuarla ilgili izlenimlerini ve Azerbaycan'daki projelerini anlattı.

Hıdır, tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği önemli bir etkinlik olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin, kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenmesinden son derece memnun olduklarını ve T3 Vakfı olarak seve seve burada yer aldıklarını söyledi.

Türkiye'de bilim ve teknolojiye meraklı, hayalleri sınır tanımayan çok sayıda genç olduğunu belirten Hıdır, T3 Vakfı olarak bu gençlerin hayallerini gerçekleştirecek platformlar oluşturmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Hıdır, Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST'i Mayıs 2022'de Azerbaycan'da düzenlediklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli ve yoğun katılımlı bir festival oldu. TEKNOFEST Azerbaycan'daki yarışmalara bu ülkeden 1000 civarı katılım vardı ama bir sonraki yıl İstanbul'daki TEKNOFEST'e Azerbaycan'dan katılım sağlayan yarışmacılarımız katbekat arttı. Yani kendi ülkelerinde düzenlenen festivalden bir sonraki yılki festivale çok daha fazla katılım sağladılar. Çünkü bu gençler, Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'in atmosferini görünce heveslendi ve bir sonraki yıl İstanbul'da düzenlenen festivalin yarışmalarına yoğun katılım sağladı."

Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) ile Bilim Bakü'yü kurduklarını söyleyen Hıdır, şunları kaydetti:

"Hem Deneyap teknoloji atölyeleri hem astronomi, uzay havacılık hem de matematik ve tasarım gibi farklı atölyeleri içeren güzel bir bilim merkezi kurguladık. Bilim Bakü açıldığı tarihten itibaren tam kapasiteyle çalışıyor. Rezervasyonları açılır açılmaz 5 dakika içerisinde doluyor, çok yoğun katılım var. Biz, sadece Bakü'de değil Azerbaycan'ın farklı şehirlerinde de bilim merkezi, Keşif Kampüsü gibi projelerimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Azerbaycan'ın farklı şehirlerinde bu ruhu, heyecanı yaşatmayı, gençlerimizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını sağlayacak projeleri yaygınlaştırmak istiyoruz."