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Dünya
Interesting Engineering 04.10.2023 07:04

Tom Hanks: Yapay zeka reklam için görüntümü çaldı

Hollywood oyuncusu Tom Hanks, görüntüsünün yapay zeka tarafından oluşturulan bir tanıtım filminde kendi izni olmadan kullanıldığı konusunda takipçilerini uyardı.

Tom Hanks: Yapay zeka reklam için görüntümü çaldı

Hanks Pazar günü Instagram sayfasında, "Dikkat! Benim yapay zeka versiyonumu içeren bir diş tedavisi tanıtımını yapan bir video var. Benim bununla hiçbir ilgim yok" diye yazdı.

'Forrest Gump' ve 'Toy Story'nin yıldızı ayrıca diş reklamındaki genç halinin bir fotoğrafını da paylaştı.

 

 

Hanks, görüntüsünü çaldığı iddia edilen şirketin adını vermedi.

Birçok medya kuruluşu aktörün temsilcileriyle temasa geçtiklerini ancak henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Hanks, film endüstrisinde yapay zekanın artan kullanımının muhalifleri arasında yer alıyordu.

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