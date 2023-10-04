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Dünya
Express 04.10.2023 06:59

İngiltere, AB'nin alay konusu olan 'bükülgen muz' kuralını kaldırıyor

İngiltere Çevre Bakanı Therese Coffey, Muhafazakar Parti konferansında yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin anormal kavisli muz satışına ilişkin "saçma" AB kuralından vazgeçeceğini duyurdu.

İngiltere, AB'nin alay konusu olan 'bükülgen muz' kuralını kaldırıyor

Manchester'daki yıllık toplantıda konuşan Coffey, "eğik ya da düz, yemek istediğiniz muzun şekline hükümetin karar vermesi gereken bir işi değil" dedi.

1333/2011 sayılı AB Düzenlemesi , Kıbrıs, Yunanistan veya Portekiz'in belirlenmiş bölgelerinden gelmediği sürece, birlik içinde satılan muzların "anormal eğrilik" içermemesi gerektiğini belirtiyor.

2016 Brexit referandumundan önce bu kural, Brexit yanlısı politikacılar ve uzmanlar tarafından "çılgın Brüksel bürokratlarının" aşırı müdahalesinin bir örneği olarak gösterildi.

Bu tür diğer örnekler arasında , lahanalara yönelik pazarlama standartlarına ilişkin bin 800 kelimelik bir direktif de yer alıyor.

'Esnek muz' kuralı alay konusu olmasına rağmen bu kural, İngiltere'nin AB'den resmen ayrılmasından neredeyse dört yıl sonra bile İngiltere'nin hukuk kitaplarında yer almaya devam ediyordu.

Mayıs ayı itibarıyla bu türden 4.000'den fazla yasa kayıtlarda kaldı ve Başbakan Rishi Sunak, o dönemde yalnızca 800 yasayı kaldırmayı tercih ettiği için Brexit yanlıları tarafından eleştirildi. 

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