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Dünya
BBC 04.10.2023 06:27

İngiltere, yüksek hızlı tren yolu hattının kuzeyini hurdaya çıkarıyor

BBC'de yer alan habere göre, Rishi Sunak Çarşamba günü West Midlands'tan Manchester'a uzanan HS2 yüksek hızlı demiryolu hattının hurdaya çıkarılacağını açıklayacak.

İngiltere, yüksek hızlı tren yolu hattının kuzeyini hurdaya çıkarıyor

Muhafazakar Parti Konferansı konuşmasında Sunak'ın kuzey İngiltere ve Galler'de bir dizi alternatif proje ortaya koyması bekleniyor.

Başbakanın bu projelerin daha iyi olacağını ve daha hızlı teslim edilebileceğini söylemesi bekleniyor.

Haberler, hattın geleceği hakkında haftalarca süren spekülasyonların ardından geldi.

Hurdaya çıkarılabileceği söylentileri yerel liderler ve işletmeler arasında şimdiden öfkeye yol açtı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, kendi şehriyle olan bağlantıyı kesmenin Kuzey'deki insanlara, "ikinci sınıf vatandaş" olduklarına dair bir mesaj olacağını söyledi.

Manchester United futbol kulübü, başbakana yazı yazarak onu kurallara uymaya ve "ekonomik açıdan kendi kendini sabote etmekten" kaçınmaya çağıran 30 işletme arasında yer aldı.

HS2'nin yolculuk sürelerini kısaltacağı, demiryolu ağında daha fazla alan yaratacağı ve Londra dışındaki istihdamı artıracağı umuluyordu.

Ancak altyapı projesinin artan maliyetleri konusunda endişeler mevcuttu ve proje için yapılan son tahminler yaklaşık 71 milyar sterlin tutarındaydı.

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