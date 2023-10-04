BM: İsrail'in icraatları nedeniyle Temmuz 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 13 Filistinli aile yerinden edildi

Ofisten yapılan açıklamada, Temmuz 2023'ün başından bu yana Mesafir Yatta'dan 44'ü çocuk 84 kişiden oluşan 13 Filistinli ailenin yurtlarını terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli ailelerin yerlerinden edilmelerinin ana nedeni olarak İsrail'in giderek artan kısıtlamalarına işaret edildi.

Mesafir Yatta'da 1150 kişiden oluşan 215 Filistinli aileyi barındıran 13 topluluk merkezi bulunduğu aktarılan açıklamada, bu toplulukların, İsrail'in "atış alanları" olarak ilan ettiği Batı Şeria bölgesinin yüzde 18'inin içerisinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, son üç ay içinde yaşadıkları topluluklardan uzaklaştırılan insanların o bölgenin nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğu ifade edildi.

İsrail'in, Mayıs 2022'den bu yana bölgedeki hareketi daha fazla kısıtladığı, mülklere el koyduğu, evleri yıktığı ve bölgede askeri eğitim verdiği kaydedilen açıklamada, sivillerin Filistin topraklarından zorla çıkarılmasının uluslararası hukuka göre yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrailli yetkililere, "hareket kısıtlamaları, planlanan tahliyeler, yıkımlar ve yerleşim alanlarında askeri eğitim" de dahil olmak üzere tüm zorlayıcı icraatları durdurmaları çağrısında bulunuldu.

Mesafir Yatta Yerel Meclisi Başkanı Nidal Yunus da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in doğrudan icraatlarının ailelerin göçüne yol açtığını söyledi.

Yunus, tarımla geçinen yerinden edilen ailelerin, arazilerini terk edip koyunlarını sattığını, Mesafir Yatta şehrine yakın bölgelerden arazi satın alarak orada yaşamak zorunda kaldığını dile getirdi.