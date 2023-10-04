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Dünya
AA 04.10.2023 00:35

Kosova Cumhurbaşkanı: Kosova saldırı altında

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 24 Eylül'de ülkenin kuzeyinde silahlı Sırp grubu tarafından polise yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili "Kosova saldırı altında, Kosova daha bir hafta önce yaşanan saldırı eyleminin kurbanı oldu." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı: Kosova saldırı altında
[Fotoğraf: Getty]

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, CNN televizyonunda katıldığı programda, son dönemde Sırbistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin soruları yanıtladı.

Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen saldırıyı Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakına benzeten Osmani, "Bu saldırı eylemi bir anda gerçekleşmedi. İyi planlanmış, iyi yapılandırılmış ve yalnızca Kosova'nın kuzeyinin Kırım usulü ilhakı amacıyla hazırlanmıştı. Şükürler olsun ki Kosova polisi uluslararası ortakların desteğiyle bu planın uygulanmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

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Osmani, Putin'in Batı Balkanlar'da yeni bir savaş cephesi açmasını önlemek için müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başlangıçta, Sırbistan'ın hem ordu hem de ağır silahları olmak üzere askeri güçlerinin sadece kuzeyde değil, neredeyse 400 kilometrelik Kosova sınırının tamamı boyunca benzeri görülmemiş bir yığınağı vardı. Bu da onların Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırma planlarını sürdürmek için gerilimi devam ettirmek ve bu sayede Putin'in Batı Balkanlar'da Batı'ya karşı yeni bir cephe açmasını sağlamak istediklerini gösteriyor."

Osmani, adaletin yerini bulması için Sırbistan’ın silahlı Sırp grup üyelerini Kosova’ya teslim etmesi gerektiğine dikkat çekerek, Sırbistan’ın adalet konusunda iyi bir geçmişi olmadığını kaydetti.

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İki ülke arasındaki diyalogda denge ve adalet eksikliğinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Kosova'ya saldırmaya teşvik ettiğine dikkat çeken Osmani, "Kosova saldırı altında, Kosova daha bir hafta önce yaşanan saldırı eyleminin kurbanı oldu. Eğer bu saldırı eyleminden sonra Sırbistan'a karşı herhangi bir yaptırım ya da sert önlem alınmazsa, onlar sadece Kosova'ya karşı değil, aynı zamanda bölgenin geri kalanına karşı da şiddet kullanmaya teşvik edilecek ve cesaretlendirileceklerdir." diye konuştu.

Osmani, ayrıca yakın zamanda Sırbistan'ın Kosova'nın kuzeyindeki silahlı saldırıya karıştığıyla ilgili başka kanıtların da yayınlanabileceğini bildirdi.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.

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