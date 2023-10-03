NASA astronotu İTÜ'de uzay deneyimini paylaşacak

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenecek seminerde, NASA astronotu Dorothy Metcalf-Lindenburger, Türk dinleyicilerle buluşacak.

2006-2014 yılları arasında NASA’da aktif görev yapan astronot Lindenburger, 2010 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir ikmal görevi olan STS-131 uçuşunu gerçekleştiren Discovery adlı mekikte “görevli uzman” sıfatıyla bulunmuş ve 15 gün süren uzay uçuşunun bir parçası olmuştu.

Lindenburger’ın ufuk açıcı tecrübelerini ve uzay gözlemlerini paylaşacağı seminer, 6 Ekim 2023 günü, 14.30-16.00 saatleri arasında Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.