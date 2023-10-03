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Bilim Teknoloji
İTÜ 03.10.2023 12:21

NASA astronotu İTÜ'de uzay deneyimini paylaşacak

NASA astronotu Dorothy Metcalf-Lindenburger Türkiye'ye geldi. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından 6 Ekim'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seminere katılacak olan astronot, astronotluk ve uzay deneyimlerini paylaşacak.

NASA astronotu İTÜ'de uzay deneyimini paylaşacak

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenecek seminerde, NASA astronotu Dorothy Metcalf-Lindenburger, Türk dinleyicilerle buluşacak.

2006-2014 yılları arasında NASA’da aktif görev yapan astronot Lindenburger, 2010 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir ikmal görevi olan STS-131 uçuşunu gerçekleştiren Discovery adlı mekikte “görevli uzman” sıfatıyla bulunmuş ve 15 gün süren uzay uçuşunun bir parçası olmuştu.

Lindenburger’ın ufuk açıcı tecrübelerini ve uzay gözlemlerini paylaşacağı seminer, 6 Ekim 2023 günü, 14.30-16.00 saatleri arasında Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

NASA astronotu İTÜ'de uzay deneyimini paylaşacak

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