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Dünya Dışı
Bloomberg 03.10.2023 07:00

Çinli bilim insanı: Hindistan, Ay'ın güneyinin yakınına bile inemedi

Çin'in Ay keşif programının babası olarak kabul edilen Ouyang Ziyuan, Hindistan gezicisinin Ay'ın güney kutbuna inmediğini, hatta yakınında bile olmadığını söyledi.

Çinli bilim insanı: Hindistan, Ay'ın güneyinin yakınına bile inemedi

Asya'nın en büyük iki ülkesi arasındaki rekabet uzaya da sıçradı.

Hindistan'ın geçen ay Chandrayaan-3 gezici aracını Ay'a indirmesinin ardından üst düzey bir Çinli bilim insanı, bu başarı hakkındaki iddiaların abartıldığını söyledi.

Çin'in Ay keşif programının babası olarak bilinen Ouyang Ziyuan, Çince yayınlanan Science Times gazetesine, 69 derece güney enlemindeki Chandrayaan-3 iniş alanının 88,5 ila 90 derece olarak tanımlanan güney direğine yakın olmadığını söyledi.

"Dünya'da 69 derece güney, Antarktika Çemberi içinde olacaktır, ancak dairenin Ay'daki versiyonu direğe çok daha yakındır. Chandrayaan-3'ün iniş alanı ne Ay'ın güney kutbunda, ne Ay'ın güney kutbu bölgesinde, ne de Ay'ın güney kutbu bölgesine yakın."

Ouyang, Chandrayaan-3'ün kutup bölgesinden 619 kilometre uzakta olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Uzay Ajansı yorum talebine yanıt vermedi.

Chandrayaan-3'ün inişinden sonra Global Times gazetesi, Pekin'in kıdemli uzay uzmanı Pang Zhihao'nun Çin'in çok daha iyi bir teknolojiye sahip olduğunu söylediğini aktardı.

Chandrayaan-3 uzay araçlarının diğer uzay araçlarından çok daha güneye gittiği tüm bilim dünyası tarafından kabul ediliyor.

Rusya'nın Ay'ın güney kutbu yakınına bir uzay aracı indirme girişimi, geçen ay Ay'a çarpmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı.

2019 yılında Ayı'n uzak tarafına ilk inen Çin'in Chang'e 4'ü 45 derece güneye indi.

Mürettebatsız bir NASA sondası Surveyor 7, 1968'de yaklaşık 41 derece güneyde Ay'a ulaştı.

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