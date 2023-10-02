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Dünya Dışı
Fox News 02.10.2023 06:50

Perseverance, Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi

NASA'nın Mars gezgini, kızıl gezegenin yüzeyinde hareket eden 1,6 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki toz şeytanını (dalaz) görüntüledi.

Perseverance, Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi

NASA'nın Marz uzay aracı Perseverance'dan alınan görüntülerin yeni bir derlemesi, uzay aracından 6.5 kilometre uzakta, kızıl gezegenin yüzeyinde dans eden bir toz şeytanı kasırgasını gösterdi.

NASA , 30 Ağustos 2023'te hortumun yalnızca alt kısmının Mars'ın Jezero Krateri'nin batı kenarı boyunca hareket ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Görüntüler Perseverance'ın Mars topraklarındaki 899. gününde çekildi.

Perseverance'ıın kameralarından biri tarafından dört saniye arayla çekilen 21 fotoğraf bir araya getirildi ve toz şeytanının hareketini göstermek için yaklaşık 20 kat hızlandırıldı.

NASA, Mars'taki toz şeytanlarının Dünya'daki kasırgalardan daha zayıf ve daha küçük olduğunu, ancak bunların gezegendeki tozun taşınması ve yeniden dağıtılmasının yollarından biri olduğunu söyledi.

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