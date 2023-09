Varlıkları yıllardır tartışılıyor: Uzaylılar hakkında efsane iddialar

Uzaylılar ve UFO'lar (tanımlanamayan uçan nesne), yıllardır insanların merakını, hayal gücünü cezbetmiş, birçok tartışmanın yanı sıra efsaneler de yaratmış bir konu. Ancak bu konuda ortaya atılan birçok iddia ve efsane, bilimsel araştırmalarla çelişiyor. Öyle ki, bugüne kadar ortaya atılmış ya da yaşanmış hiçbir uzaylı hikayesinin bilimsel bir açıklaması yapılamadı.

Bununla beraber en ilgi çekici, en merak edilen film senaryoları da uzaylılar hakkında yazıldı. Dünya dışı varlıklarla ilgili çıkan haberler de gündemin ilk sıralarında yerini alıyor.

Bu durum tarihte birçok UFO ve uzaylı iddiasının sıralanmasına neden olurken, akıllara gelen sorulardan biri de filmdeki tabirine binaen UFO gördüğünü söyleyenler gerçekten masum mu?

Gelin tarihteki bu efsane hikayelerin örneklerine bakalım…

Orson Welles’in panikleten radyo yayını

Orson Welles'in 30 Ekim 1938 tarihinde yayınlanan "War of the Worlds" (Dünyalar Savaşı) adlı radyo yayını, radyo tarihinde önemli bir yere sahip. Bu yayın, H.G. Wells'in aynı adlı romanından uyarlanmış ve ABD'de büyük bir paniğe yol açmıştı.

Welles, o dönemde ünlü bir tiyatro ve radyo yapımcısıydı ve yayını "The Mercury Theatre on the Air" adlı radyo programının bir parçası olarak gerçekleştirdi. "War of the Worlds" adlı radyo oyunu, normal bir müzik programı gibi sunuldu ve dinleyicilere olayın kurgusal olduğunu belirten bir uyarı verilmedi.

[Orson Welles’in panikleten radyo yayını]

Radyo oyunu, dünya dışı varlıkların New Jersey'e saldırdığı bir uzaylı istilasını anlatıyordu ve programın ilk bölümü sahte haber bültenleri ve canlandırmalarla dinleyicilere sunuldu. Programın gerçekçiliği ve bazı insanların uyarıyı kaçırdığı veya ciddiye almadığı bir dönemde, dinleyiciler bir uzaylı istilası olduğunu düşünmeye başladı. Bu nedenle birçok kişi panikledi, telefon hatları yoğunlaştı ve halk sokaklara döküldü.

Olayın ardından, basın bu radyo yayınını büyük bir olay olarak ele aldı. Orson Welles ve radyo istasyonu CBS ciddi eleştirilere maruz kaldı. Welles, radyo oyununun dinleyicilerde ciddi bir korku ve paniğe yol açacağını tahmin etmemişti. Öyle ki bu olay, medyanın gücünü ve yanlış bilgilendirme veya yanlış yorumlama durumunda nasıl büyük etkilere yol açabileceğinin önemli bir örneği oldu.

Los Angeles Savaşı’nda UFO saldırısı mı oldu?

25 Şubat 1942 gecesi, Los Angeles'ta halk ve askeri yetkililer, gökyüzünde büyük bir tehdit olduğunu düşündüler. Birçok kişi, bir düşman saldırısının gerçekleştiğini düşünerek panikledi. Bu paniğin nedeni, şehir üzerinde beliren ve nesnelerin varlığının yanı sıra hava saldırısının olası olduğuna dair yaygın bir korku ve endişe idi.

Bunun üzerine, ABD ordusu ve donanması, gökyüzündeki nesneyi izlemeye başladı ve şehri korumak için hava savunma önlemleri aldı. Sahil bölgeleri ve savunma tesisleri kapatıldı. Birçok hava savunma silahı hazır hale getirildi.

[Sol üst fotoğrafta olayı gösteren gazete çıktısı.]

Ancak, olayın ardından ne bir düşman saldırısı ne de bir düşman uçağının düştüğüne dair herhangi bir fiziksel kanıt bulunamadı. Olayın nedeni daha sonra halkın savaş zamanındaki yüksek stres seviyelerine ve savaş endişesine dayandırıldı. Birçok kişi bu olayın, savaşın getirdiği gerginlikten kaynaklandığını düşündü.

Daha sonra, olayın UFO'lar veya düşman uçakları tarafından gerçekleştirildiğini iddia eden bazı teoriler ortaya çıktı, ancak bunlar bilimsel olarak doğrulanamadı. Los Angeles Savaşı, zaman zaman UFO teorilerinin bir parçası olarak kullanılsa da, genellikle bir 'savaş dönemi panik olayı' olarak kabul ediliyor.

Roswell UFO olayı

1947 yılında, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kasabasında bir UFO'nun düştüğü iddia edildi. Başlangıçta, ABD Hava Kuvvetleri bu nesneyi bir hava balonu olarak tanımladı, ancak daha sonra bazıları bunun bir UFO olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili komplo teorileri ve Roswell olayı, popüler medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaşananlar ise "dünyanın en ünlü, en kapsamlı şekilde araştırılan ve en kapsamlı şekilde çürütülmüş UFO iddiası" olarak tanımlandı.

Amerikalı Hill çiftinin uzaylılar tarafından kaçırılma iddiası

1961 yılında is New Hampshire'da yaşayan Betty ve Barney Hill çifti, bir UFO tarafından kaçırıldıklarını ve uzaylılarla temas kurduklarını iddia etti. Bu olay, insanların uzaylı kaçırma deneyimleri hakkında bir ilk olduğundan kamuoyunun dikkatini çekti.

UFO iddiası sahte fotoğraf çıktı

Tarihler 1981 yılını gösterdiğinde, Florida’da yaşayan Ed Walters adlı bir kişi, gökyüzünde sürekli olarak UFO'lar gördüğünü ve bu nesnelerin fotoğraflarını çektiğini iddia etti. Ancak daha sonra birçok kişi, Walters'ın bu fotoğrafların sahte olduğunu ve plastik UFO modellerini kullanarak çektiğini ortaya koydu.

[Gulf Breeze]

Antik astronot teorileri de var

Bazı araştırmacılarsa antik medeniyetlerin piramitler, tapınaklar ve diğer yapıları inşa etmek için uzaylı teknolojisini kullandığına inanırlar. Bu teoriye göre, eski uygarlıkların ileri teknolojiye sahip uzaylılarla temas kurduğuna dair kanıtlar aranır. Zira, bu konuyla ilgili bilimsel çalışma henüz bulunmuyor.

Meksika'da uzaylı fosiller iddiası

Son olarak, geçtiğimiz günlerde medyanın yakından takip ettiği yeni bir uzaylı haberi oldu. Mexico City'deki bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan 'cesetlerin' dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu öne sürüldü. Ancak bu iddia da bilimsel bir çalışmayla kanıtlanmadı.

NASA’nın UFO açıklaması

NASA artık resmi olarak UFO terimini UAP (Tanımlanamayan Anormal Fenomenler) ile değiştirdi. UAP'lerin, tanımlanamayan ama bilimsel olarak açıklanamayan fenomenler olduğunu kabul ediyor.

Son açıklamaya göre de bu fenomenlerin varlığı, hala bilimsel bir açıklama bekliyor. Bu tür fenomenlerin varlığı, dünya dışı yaşam formları veya uzaylılar için doğrudan bir kanıt değil.

Yani, NASA’nın son açıklamasına göre, dünya dışı yaşam veya uzaylılarla ilgili kesin bir kanıt bulunmuyor.