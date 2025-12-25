Puslu 4.2ºC Ankara
AA 25.12.2025 20:48

Gazze'de iki yıl önce bombalanan evin enkazından 25 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun iki yıl önce düzenlediği saldırılarda yıkılan bir evin enkazından, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 25 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı.

Gazze'de iki yıl önce bombalanan evin enkazından 25 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir evin enkazında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin adli tıp ekipleriyle işbirliği içinde Han Yunus’un Es-Satr el-Garbi bölgesinde, Filistinli "El-Astal" ailesine ait evin enkazında çalışma yürüttüğü belirtildi.

Enkazdan, aralarında gazeteci Hiba el-Abadile ile annesinin de bulunduğu 25 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Han Yunus’ta iki yıl önce yıkılan bir evin enkazı altında kalan kayıp kişilerin cenazelerini çıkarmak amacıyla kazı çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin olduğu belirtiliyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
