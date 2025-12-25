Puslu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.12.2025 18:57

Suriye'de 2026 yılı hac kuraları çekildi

Suriye Diyanet İşleri Bakanlığı Hac ve Umre Müdürlüğü, 2026 hac sezonu için yapılan kura çekimi sonucunda "yaşlı ve genç" kategorilerinden 21 binden fazla kişinin hac ibadetini yapmaya hak kazandığını açıkladı.

Suriye'de 2026 yılı hac kuraları çekildi

Suriye Diyanet İşleri Bakanlığı Hac ve Umre Müdürlüğünden yapılan açıklamada hacı adaylarının iki ayrı kategoriye göre belirlendiği aktarıldı.

Başvuruların yüzde 65’ini oluşturan "yaşlı" kategorisi 1925 ile 1955'in altıncı ayına kadar doğan vatandaşları kapsıyor, yüzde 35'ini oluşturan “genç” kategorisi ise 1959 ile 2000 doğumlu kişileri kapsıyor.

Buna göre 13 bin 395 kişi yaşlı, 7 bin 344 kişinin de genç kategorisinden seçildiği belirtildi.

Müdür Muhammed Nur Arec, Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, Suriye içinden ve yurt dışından toplam 62 bin 103 başvuru alındığını söyledi.

Arec, Suudi Arabistan'ın Suriye için 2026 yılı hac kontenjanının ise 22 bin 500 kişi olarak belirlendiğini ifade etti.

Hac ibadeti için geçen yıl da Suriye’den yine 22 bin 500 kişi kutsal topraklara gitmişti.

ETİKETLER
Suriye Hac
Sıradaki Haber
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:57
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor
18:56
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi
19:01
Suriye Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG ile anlaşmaya varıldığı iddialarını yalanladı
18:44
İzmir'de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi
18:06
Rusya: ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde ilerleme var
Han Yunus’ta çöp ve kanalizasyon krizi, yerinden edilen Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor
Han Yunus’ta çöp ve kanalizasyon krizi, yerinden edilen Filistinlilerin yaşamını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
TRT'ye Azerbaycan'dan anlamlı madalya
TRT'ye Azerbaycan'dan anlamlı madalya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ