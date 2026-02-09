Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.02.2026 07:52

24 ilde zehir tacirlerine operasyonu: 144 kişi yakalandı

24 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 144 kişi yakalandı.

24 ilde zehir tacirlerine operasyonu: 144 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlüklerimizce; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Karaman'da çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
09:31
Muğla'da sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi
09:15
Trump, "hileli" diye nitelendirdiği seçimlerde seçmen kimliği ile vatandaşlık belgesinin sunulmasını istedi
09:12
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:54
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
08:52
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Türk savunma sanayii firmaları World Defense Show'da
Türk savunma sanayii firmaları World Defense Show'da
FOTO FOKUS
Rize'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ