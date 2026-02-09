Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
AA 09.02.2026 07:12

Karaman'da çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Karaman'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Üniversite Mahallesi 5. TOKİ konutlarındaki 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan K.N. ile annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

K.N, annesinin evden ayrılmasının ardından oturdukları daireyi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

Ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan kişiler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay sonrası kaçan K.N, polis ekiplerince yakalandı.

