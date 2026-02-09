Hong Kong’da medya patronu Jimmy Lai’ye 20 yıl hapis

Hong Kong’da mahkeme, demokrasi yanlısı aktivist ve Apple Daily’nin kurucusu Jimmy Lai’yi ulusal güvenlik suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aralık ayında “yabancı güçlerle iş birliği” ve “isyana teşvik” suçlamalarından suçlu bulunan Lai, tüm suçlamaları reddetti.

78 yaşındaki Lai’nin ailesi cezayı “aşırı sert” olarak nitelendirirken, insan hakları ve basın özgürlüğü örgütleri kararı kınadı. Pekin yönetimi ise Ulusal Güvenlik Yasası’nın Hong Kong’da istikrar için gerekli olduğunu savunuyor.

İngiliz pasaportu da bulunan Lai, Pekin yönetiminin en sert eleştirmenleri arasında yer alıyordu. Lai’nin sahibi olduğu demokrasi yanlısı Apple Daily gazetesi, protestolar döneminde muhalif hareketin önemli yayın organlarından biri olarak öne çıkmıştı.

Dava kapsamında gazetenin altı eski yöneticisi de pazartesi günü 6 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Demokrasi yanlısı kesimler tarafından “kahraman” olarak görülen Lai, Pekin yönetimi tarafından ise “hain” olarak nitelendiriliyor. Lai, Hong Kong’un hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi değerlerini savunduğunu söyledi.