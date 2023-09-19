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Dünya
AA 19.09.2023 08:49

Peru'da suç örgütleriyle mücadele kapsamında 3 bölgede OHAL ilan edildi

Peru'da organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında, 3 bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

Peru'da suç örgütleriyle mücadele kapsamında 3 bölgede OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Peru televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin bazı yerlerinde şiddet dalgasının arttığını vurgulayarak San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres ve Sullana bölgelerinde OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Boluarte, "Bu sabah, suç örgütleriyle daha etkin ve agresif mücadele edilmesi için 3 bölgede OHAL ilan etme kararı aldık. Böylece suçun engellenmesi için daha kararlı hareket edeceğiz. Halk için, polis orada olsun, ordu da polise destek olsun." ifadesini kullandı.

OHAL kapsamında, Ulusal Polis (PNP) ve Silahlı Kuvvetlere (FF.AA) geniş yetkilerin verildiği ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarda zaman kazanılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hükümetin OHAL kararı almasında, son günlerde San Juan de Luriganch'da yaşanan şiddet olaylarının etkili olduğu kaydedildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından 15 Eylül'de San Juan de Lurigancho'daki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralanmıştı.

Aynı bölgede başka bir gece kulübüne de dün el bombası atılmış ve olayda 5 kişi yaralanmıştı.

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